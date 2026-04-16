استشهاد فلسطينيين بينهما طفل برصاص الاحتلال في غزة وخان يونس

خطة مجلس السلام برئاسة ترامب تنص على نزع سلاح حماس وتدمير أنفاق غزة خلال 8 أشهر
غزّة
 
الخميس، 16-04-2026 09:43 م

الوكيل الإخباري-   استشهد طفل فلسطيني وأصيب عدد آخر بجراح مساء اليوم الخميس برصاص الاحتلال الإسرائيلي في شارع كشكو شرق مدينة غزّة.

كما استشهد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في منطقة "أرض الليمون" جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

 
 


