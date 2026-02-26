استشهاد فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال على غزة

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين قرب متنزه المحطة بحي التفاح، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين.
