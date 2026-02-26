استشهاد فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال على غزة

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان، اليوم الخميس، جراء استهداف طائرات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب متنزه المحطة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

