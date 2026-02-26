الخميس 2026-02-26 04:46 م

استشهاد فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال على غزة

الخميس، 26-02-2026 04:24 م

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطينيان، اليوم الخميس، جراء استهداف طائرات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي قرب متنزه المحطة بحي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وقالت مصادر فلسطينية إن طائرات الاحتلال استهدفت مجموعة من الفلسطينيين قرب متنزه المحطة بحي التفاح، ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين.

 
 


