استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في خربة جنبا ببلدة يطا، جنوب الخليل.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، باستشهاد الفلسطيني المواطن إياد عايد عبد النجار (46 عاما)، بعد إصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال قرب يطا.