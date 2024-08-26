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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال جنوب الخليل

جنود الاحتلال الاسرائيلي
جنود الاحتلال الاسرائيلي
الإثنين، 26-08-2024 10:31 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد فلسطيني، اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في خربة جنبا ببلدة يطا، جنوب الخليل.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، باستشهاد الفلسطيني المواطن إياد عايد عبد النجار (46 عاما)، بعد إصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال قرب يطا.


وباستشهاد النجار، يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، منذ السابع من تشرين الأول 2023 إلى 645 شهيدا، بينهم 147 طفلا.

 
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