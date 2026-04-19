استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة

11:07 ص

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني صباح اليوم الأحد، برصاص قوات الاحتلال بمخيم حلاوة في جباليا البلد شمال قطاع غزة.





وقالت مصادر فلسطينية، إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه مخيم حلاوة في جباليا الذي يضم آلاف النازحين، ما أسفر عن استشهاد شاب.







