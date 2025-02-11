استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

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