استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

وقال مستشفى الأهلي بمدينة الخليل، إن الشهيد أصيب إصابة خطيرة برصاص الاحتلال، كما أصيب شاب (22 عاما) وطفلة (10 سنوات) بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.
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