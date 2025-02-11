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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في الخليل

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الثلاثاء، 11-02-2025 07:58 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، عن استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

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وقال مستشفى الأهلي بمدينة الخليل، إن الشهيد أصيب إصابة خطيرة برصاص الاحتلال، كما أصيب شاب (22 عاما) وطفلة (10 سنوات) بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت البلدة.

 
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