استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

الوكيل الإخباري- استشهد صباح اليوم الجمعة فلسطيني، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب محاصرة منزله في مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

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وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد عمر مصطفى أبو ليل (39 عاما)، برصاص الاحتلال، واحتجاز جثمانه من قبل الجيش الإسرائيلي.



وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت محيط مخيم بلاطة، وحاصرت منزلا، أعقبها وصول تعزيزات عسكرية من آليات الاحتلال، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي ودوي انفجارات.