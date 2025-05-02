استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة شرق نابلس

وأبلغت الهيئة العامة للشؤون المدنية، وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد عمر مصطفى أبو ليل (39 عاما)، برصاص الاحتلال، واحتجاز جثمانه من قبل الجيش الإسرائيلي.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت محيط مخيم بلاطة، وحاصرت منزلا، أعقبها وصول تعزيزات عسكرية من آليات الاحتلال، وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي ودوي انفجارات.
ومنعت قوات الاحتلال مركبة إسعاف تابعة للهلال من الاقتراب من المنزل المحاصر، وأغلقت جميع مداخل المخيم.
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