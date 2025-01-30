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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال
الخميس، 30-01-2025 05:29 م

الوكيل الإخباري-    استشهد فلسطيني، اليوم الخميس، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، قبل أن يتم احتجاز جثمانه.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بأن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى شارع ابن رشد في مدينة نابلس، وأطلقت الرصاص باتجاه الشهيد وأصابته في رأسه، قبل أن تحتجز جثمانه، كما أصابت طفلته بالرصاص الحي في الفخذ، ونقلت على أثرها لمستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.

 
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