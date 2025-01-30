استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، بأن قوات إسرائيلية خاصة "مستعربون" تسللت إلى شارع ابن رشد في مدينة نابلس، وأطلقت الرصاص باتجاه الشهيد وأصابته في رأسه، قبل أن تحتجز جثمانه، كما أصابت طفلته بالرصاص الحي في الفخذ، ونقلت على أثرها لمستشفى رفيديا الحكومي بنابلس.
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