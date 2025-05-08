استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

الوكيل الإخباري- استشهد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها للبلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

اضافة اعلان



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد رامي الكخن (30 عاما) جراء إصابته برصاص الاحتلال، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية تحتجز جثمانه.