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استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 08-05-2025 05:28 م

الوكيل الإخباري-   استشهد شاب فلسطيني، اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها للبلدة القديمة في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد رامي الكخن (30 عاما) جراء إصابته برصاص الاحتلال، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية تحتجز جثمانه.


من جهتها، أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن 9 فلسطينيين أصيبوا خلال عملية الاقتحام التي نفذتها وحدة خاصة من قوات الاحتلال في البلدة القديمة من نابلس.

 
gnews

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