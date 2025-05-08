استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في نابلس

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن الهيئة العامة للشؤون المدنية أبلغتها باستشهاد رامي الكخن (30 عاما) جراء إصابته برصاص الاحتلال، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية تحتجز جثمانه.
من جهتها، أوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن 9 فلسطينيين أصيبوا خلال عملية الاقتحام التي نفذتها وحدة خاصة من قوات الاحتلال في البلدة القديمة من نابلس.
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