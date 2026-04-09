استشهاد فلسطيني بقصف مسيرة للاحتلال جنوب قطاع غزة

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني صباح اليوم الخميس، جراء قصف مسيرة للاحتلال الإسرائيلي على منطقة البرويل في مواصي رفح، جنوبي قطاع غزة.





وقالت مصادر فلسطينية، إن مسيرة للاحتلال استهدفت منطقة البردويل في مواصي رفح، ما أسفر عن استشهاد المواطن الفلسطيني.







