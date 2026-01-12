استشهاد فلسطيني جراء استهداف الاحتلال شمال غزة

12:09 م

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني صباح اليوم الاثنين، جراء إلقاء طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي قنبلة على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين قرب مسجد النور جنوبي منطقة البلد وسط خانيونس جنوبي قطاع غزة. اضافة اعلان





وبحسب مصادر فلسطينية، أصيبت مواطنة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال جنوب مدينة خانيونس.



