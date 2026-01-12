الإثنين 2026-01-12 01:12 م

استشهاد فلسطيني جراء استهداف الاحتلال شمال غزة

الإثنين، 12-01-2026 12:09 م
استشهد فلسطيني صباح اليوم الاثنين، جراء إلقاء طائرة مسيرة للاحتلال الإسرائيلي قنبلة على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين قرب مسجد النور جنوبي منطقة البلد وسط خانيونس جنوبي قطاع غزة.


وبحسب مصادر فلسطينية، أصيبت مواطنة فلسطينية برصاص قوات الاحتلال جنوب مدينة خانيونس.
 
 


