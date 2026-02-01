استشهاد فلسطيني جراء الاستهداف الإسرائيلي جنوب غزة

10:00 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/762882 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية شمال وادي غزة جنوب مدينة غزة. اضافة اعلان





وقالت مصادر فلسطينية، إن مسيرة للاحتلال أطلقت النار تجاه مجموعة من المواطنين الفلسطينيين قرب شارع صلاح الدين شمال وادي غزة، ما اسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.



تم نسخ الرابط





