الأحد 2026-02-01 10:49 ص

استشهاد فلسطيني جراء الاستهداف الإسرائيلي جنوب غزة

الأحد، 01-02-2026 10:00 ص
الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني وأصيب آخرون جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية شمال وادي غزة جنوب مدينة غزة.اضافة اعلان


وقالت مصادر فلسطينية، إن مسيرة للاحتلال أطلقت النار تجاه مجموعة من المواطنين الفلسطينيين قرب شارع صلاح الدين شمال وادي غزة، ما اسفر عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين.
 
 


