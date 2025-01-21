 
الثلاثاء 2025-01-21 03:13 م
 

استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال على جنين

المركبة التي قصفها الاحتلال في مخيم جنين
المركبة التي قصفها الاحتلال في مخيم جنين
الثلاثاء، 21-01-2025 01:56 م
الوكيل الإخباري-أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ظهر اليوم الثلاثاء، عن استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال على جنين.اضافة اعلان


وأفادت تقارير صحفية نقلا عن مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت مدينة جنين من حاجز الجلمة العسكري، بعد تسلل قوة إسرائيلية خاصة لحي الجابريات، واكتشافها.

ويتزامن الاقتحام مع قصف طائرات مسيرة إسرائيلية مركبة فارغة بالقرب من مدرسة الزهراء في محيط مخيم جنين، دون أن يبلغ عن إصابات، فيما تطلق طائرات الاباتشي النار في سماء مخيم جنين.

وقد أعلن جيش الاحتلال قبل قليل عن شن عدوان على مدينة جنين.  

وفا
 
gnews

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