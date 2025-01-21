استشهاد فلسطيني في قصف الاحتلال على جنين

وأفادت تقارير صحفية نقلا عن مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية اقتحمت مدينة جنين من حاجز الجلمة العسكري، بعد تسلل قوة إسرائيلية خاصة لحي الجابريات، واكتشافها.
ويتزامن الاقتحام مع قصف طائرات مسيرة إسرائيلية مركبة فارغة بالقرب من مدرسة الزهراء في محيط مخيم جنين، دون أن يبلغ عن إصابات، فيما تطلق طائرات الاباتشي النار في سماء مخيم جنين.
وقد أعلن جيش الاحتلال قبل قليل عن شن عدوان على مدينة جنين.
وفا
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