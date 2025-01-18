استشهاد فلسطيني وزوجته وأطفالهم الثلاثة في قصف جنوب غزة

وقالت تقارير إن فلسطينياً من عائلة القدرة وزوجته وأطفالهم الثلاثة، استشهدوا في قصف للاحتلال استهدف خيمة تؤوي نازحين في مواصي بلدة القرارة، قرب مسجد الهداية، شمال مدينة خان يونس، جنوب القطاع.
وفي السياق ذاته، أصيبت فلسطينية بطلق ناري من قبل زوارق الاحتلال غربي خان يونس.
وارتفعت حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 46,876 شهيدا و110,642 مصابا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
ومنذ الإعلان عن التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار يوم الأربعاء الماضي، استشهد ما يزيد على 120 فلسطينياً ، وأصيب العشرات، في قصف للاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وفا
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