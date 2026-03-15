الإثنين 2026-03-16 06:58 م

استشهاد فلسطيني وزوجته وطفليهما برصاص الاحتلال جنوبي طوباس

أرشيفية
أرشيفية
 
الأحد، 15-03-2026 08:08 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد مواطن فلسطيني وزوجته وطفلاهما، فجر الأحد، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة طمون جنوبي طوباس، فيما أصيب طفلاهما الآخران بشظايا الرصاص.اضافة اعلان


وأفادت مصادر بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال تسللت إلى البلدة، تبعتها تعزيزات عسكرية من حاجزي عين شبلي وتياسير، مشيرةً إلى أن قوات الاحتلال أطلقت النار على مركبة، ما أسفر عن استشهاد المواطن علي خالد صايل بني عودة (37 عاما) وزوجته وعد عثمان عقل بني عودة (35 عاما)، وطفليهما محمد (5 سنوات) وعثمان (7 سنوات)، فيما أصيب طفلاهما الآخران مصطفى (8 سنوات) وخالد (11 سنة) بشظايا الرصاص في الرأس والوجه بصورة طفيفة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال منعت طواقمها من استلام مصابين من داخل المركبة، وأجبرتهم على مغادرة المكان، قبل أن تعلن الجمعية لاحقا عن استلام طواقمها أربعة شهداء من داخل المركبة: رجل وسيدة وطفلان، بالإضافة إلى طفلين أصيبا بشظايا الرصاص.
 
 


