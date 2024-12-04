 
الأربعاء 2024-12-04 04:49 م
 

استشهاد مسن بعد اعتداء الاحتلال عليه جنوب نابلس

الشهيد عاطف مالك ديرية
الشهيد عاطف مالك ديرية
الأربعاء، 04-12-2024 03:20 م
الوكيل الإخباري-   استشهد المسن الشيخ عاطف مالك ديرية، ظهر اليوم الأربعاء، بعد اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي عليه في بلدة عقربا جنوب نابلس.اضافة اعلان


وأفاد رئيس بلدية عقربا صلاح جابر، بأن قوات الاحتلال اعتدت على المسن ديرية بالضرب المبرح، أثناء تواجده في أرضه المحاذية لشارع استعماري في أراضي البلدة، ما أدى إلى اصابته بجروح بليغة، ونقل على إثرها إلى المستشفى، وأعلن عن استشهاده فيما بعد.

وقال ضابط الإسعاف في بلدية قبلان احمد الازعر، أنه جرى نقل المسن ديريه إلى المستشفى الوطني في نابلس، ولم تكن تبدو عليه علامات الحياة.

وفا
 
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