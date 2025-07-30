استشهاد 104 فلسطينيين في قطاع غزة خلال 24 ساعة

وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن حصيلة العدوان، الذي بدأ في 7 تشرين الأول 2023، ارتفعت إلى 60138 شهيدا و 146269مصابا، في ظل ظروف إنسانية وصحية كارثية تعيشها غزة نتيجة الحصار والتصعيد المتواصل.
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