الأربعاء 2025-07-30 08:28 م
 

استشهاد 104 فلسطينيين في قطاع غزة خلال 24 ساعة

استشهاد 104 فلسطينيين في قطاع غزة
استشهاد 104 فلسطينيين في قطاع غزة
 
الأربعاء، 30-07-2025 06:46 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، استشهاد 104 فلسطينيين و 399 مصابا، خلال الـ24 ساعة الماضية، جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع.اضافة اعلان


وذكرت الوزارة في تقريرها اليومي أن حصيلة العدوان، الذي بدأ في 7 تشرين الأول 2023، ارتفعت إلى 60138 شهيدا و 146269مصابا، في ظل ظروف إنسانية وصحية كارثية تعيشها غزة نتيجة الحصار والتصعيد المتواصل.
 
 
gnews

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