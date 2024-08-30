استشهاد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال جنوب جنين

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية، باستشهاد ثلاثة شبان في بلدة الزبابدة، هم: ميسرة سليمان عبد مشارقة، وعرفات جاسر أحمد عامر، ووسام أيمن زيدان خازم، واحتجاز جثامينهم.
وكانت مسيرة إسرائيلية، استهدفت بالصواريخ ثلاثة شبان في البلدة، بعد أن ترجلوا من مركبة كانوا يستقلونها بعد تعرضها لإطلاق نار كثيف من جنود الاحتلال، ما أدى لاشتعالها.
وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف التابعة لها من الوصول إلى مكان القصف.
وكانت قوات خاصة إسرائيلية حاصرت في وقت سابق من فجر اليوم منزلا في البلدة وأطلقت النار تجاهه.
-
أخبار متعلقة
-
تحقيق صحفي: إسرائيل تسعى لمحو غزة من الوجود
-
قوات الاحتلال تنسحب من خان يونس
-
برلين: قلقون للغاية بشأن الوضع بالضفة
-
تشاينا ديلي : واشنطن منحت تل أبيب ضوءاً أخضر لعملية الضفة
-
معاريف: إسرائيل على وشك الغرق في وحل غزة
-
كتيبة جنين: استهداف قوة مشاة إسرائيلية
-
الاحتلال يرى أنه يمكن الانسحاب من محور فيلادلفيا
-
الاغتيالات الجوية تكتيك إسرائيلي يتصاعد في الضفة