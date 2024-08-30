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استشهاد 3 فلسطينيين في قصف للاحتلال جنوب جنين

قوات الاحتلال في الضفة الغربية
قوات الاحتلال في الضفة الغربية
الجمعة، 30-08-2024 12:41 م

الوكيل الإخباري- استشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم الجمعة، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدفهم ببلدة الزبابدة، جنوب جنين.

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وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية أنها تبلغت من الهيئة العامة للشؤون المدنية، باستشهاد ثلاثة شبان في بلدة الزبابدة، هم: ميسرة سليمان عبد مشارقة، وعرفات جاسر أحمد عامر، ووسام أيمن زيدان خازم، واحتجاز جثامينهم.


وكانت مسيرة إسرائيلية، استهدفت بالصواريخ ثلاثة شبان في البلدة، بعد أن ترجلوا من مركبة كانوا يستقلونها بعد تعرضها لإطلاق نار كثيف من جنود الاحتلال، ما أدى لاشتعالها.


وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أن قوات الاحتلال منعت مركبات الإسعاف التابعة لها من الوصول إلى مكان القصف.


وكانت قوات خاصة إسرائيلية حاصرت في وقت سابق من فجر اليوم منزلا في البلدة وأطلقت النار تجاهه.

 
gnews

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