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استشهاد 3 فلسطينيين في مخيم الفارعة جنوب طوباس

ارشيفية
ارشيفية
الخميس، 20-02-2025 12:36 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد 3 فلسطينيين واعتقل آخران، مساء الأربعاء، بعد محاصر جيش الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الفارعة جنوب طوباس.اضافة اعلان


وبحسب "وفا"، استشهد الثلاثة عقب استهداف جيش الاحتلال للمنزل المحاصر بالرصاص والقذائف، وقام باختطاف جثامينهم.

ودخلت طواقم الإسعاف المنزل بعد انسحاب قوات الاحتلال منه، وعثرت على أشلاء وآثار دماء داخله.

واعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال مداهمة أحد النوادي الرياضية بالقرب من المنزل المحاصر في المخيم وهما: أحمد نبيل صبح، وحكم محمد الخطيب.

وكانت قوات الاحتلال حاصرت منزلا في مخيم الفارعة بعد تسلل قوات خاصة إليه، ودفعت بتعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري باتجاه المخيم، كما استهدفت المنزل بقذائف الأنيرجا.
 
gnews

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