استشهاد 3 فلسطينيين في مخيم الفارعة جنوب طوباس

وبحسب "وفا"، استشهد الثلاثة عقب استهداف جيش الاحتلال للمنزل المحاصر بالرصاص والقذائف، وقام باختطاف جثامينهم.
ودخلت طواقم الإسعاف المنزل بعد انسحاب قوات الاحتلال منه، وعثرت على أشلاء وآثار دماء داخله.
واعتقلت قوات الاحتلال شابين خلال مداهمة أحد النوادي الرياضية بالقرب من المنزل المحاصر في المخيم وهما: أحمد نبيل صبح، وحكم محمد الخطيب.
وكانت قوات الاحتلال حاصرت منزلا في مخيم الفارعة بعد تسلل قوات خاصة إليه، ودفعت بتعزيزات عسكرية من حاجز الحمرا العسكري باتجاه المخيم، كما استهدفت المنزل بقذائف الأنيرجا.
-
أخبار متعلقة
-
قوات الاحتلال تقتحم مدينة سلفيت بالضفة
-
قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على شابين في بيت فوريك
-
حماس: شروط الاحتلال بنزع سلاح المقاومة وإبعاد القادة مرفوضة مسبقًا
-
قوات الاحتلال تقتحم عدة بلدات ومخيمات بالضفة
-
حماس تنعى شهداء طوباس وتدين ملاحقة السلطة للمقاومين
-
الاحتلال يختطف جثامين شهداء من مخيم الفارعة
-
عاصفة قطبية تعمّق مأساة الفلسطينيين في غزة والضفة
-
معاريف: لائحة اتهام ضد 5 جنود بتهمة تعذيب أسير فلسطيني