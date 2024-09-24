 
الثلاثاء 2024-09-24 11:12 ص
 
 

اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في الضفة الغربية

جانب من الاشتباكات في الضفة الغربية
جانب من الاشتباكات في الضفة الغربية
الثلاثاء، 24-09-2024 07:13 ص

الوكيل الإخباري- قالت قناة الأقصى الفضائية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

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من جهتها، قالت كتائب شهداء الأقصى إن "مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة".


وفي جنين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة اليامون، حيث فجرت سرايا القدس عبوة ناسفة في آليات الاحتلال.

 
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