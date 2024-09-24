اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في الضفة الغربية

من جهتها، قالت كتائب شهداء الأقصى إن "مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة".
وفي جنين، اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين وقوات الاحتلال في بلدة اليامون، حيث فجرت سرايا القدس عبوة ناسفة في آليات الاحتلال.
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