اشتباكات عنيفة بين المقاومة والاحتلال في الضفة الغربية

الوكيل الإخباري- قالت قناة الأقصى الفضائية إن اشتباكات عنيفة اندلعت بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال في بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية المحتلة.

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من جهتها، قالت كتائب شهداء الأقصى إن "مقاتليها يخوضون اشتباكات ضارية مع قوات العدو الصهيوني المقتحمة لمخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس، بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة".