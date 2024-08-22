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اشتباكات في مخيم طولكرم وشهيد بقصف إسرائيلي في نابلس

قوات الاحتلال تنفذ عمليات اقتحام واعتقالات ليلية
قوات الاحتلال تنفذ عمليات اقتحام واعتقالات ليلية
الخميس، 22-08-2024 07:17 ص

الوكيل الإخباري- اندلعت اشتباكات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، بينما واصلت قوات الاحتلال حملات الاقتحامات والاعتقالات الليلية بمختلف مدن الضفة.

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وقال مراسل الجزيرة إن اشتباكات مسلحة تدور بين مقاومين فلسطينيين وجيش الاحتلال في محيط مخيم طولكرم بالضفة الغربية.


وأضاف المراسل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحاصر مخيم طولكرم شرقي المدينة بالضفة الغربية.
من جانبها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى-طولكرم قبل قليل أن مقاتليها يستهدفون بالرصاص والعبوات الناسفة قوات الاحتلال التي تقتحم المخيم.


بدورها، قالت كتيبة طولكرم التابعة لكتائب القسام إنها فجرت سلسلة من العبوات الناسفة في آليات إسرائيلية بمحيط مخيم طولكرم.

في الأثناء، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي قرية برقة شرقي محافظة رام الله والبيرة وسط الضفة الغربية.


وأفادت مصادر فلسطينية بأن قوات الاحتلال دهمت القرية وسط إطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز، مما أدى لحالات اختناق في صفوف الفلسطينيين.

 

كما أجبرت قوات الاحتلال أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها، وأطلقت قنابل ضوئية في سماء القرية، وعلى إثر ذلك اندلعت مواجهات مع فلسطينيين حاولوا التصدي للاقتحام.

gnews

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