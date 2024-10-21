 
الإثنين 2024-10-21 01:09 م
 
 

اعتقال 11 فلسطيني واحتجاز 30 آخرين في رام الله

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 21-10-2024 10:18 ص
الوكيل الإخباري- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين، 11 فلسطينياً من قرى وبلدات في محافظة رام الله والبيرة، بالتزامن مع اقتحام قرية دير أبو مشعل.اضافة اعلان


وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت تامر خصيب من قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وشادي فتحي أبو نعيم (27 عاما) من قرية المغير، وعبود سليم من سلواد شرق رام الله بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت، أن تلك القوات اقتحمت قرية دير أبو مشعل شمالا واعتقلت كلا من: زهدي زهران، وشاكر زهران، وأمين زهران، وعاهد زهران، وعدي زهران، ومحمود جبريل زهران، وبراء ديب الهندي، ومحمد زهران بعد مداهمة منازلهم.

وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال تحتجز نحو 30 فلسطينياً من القرية، وتخضعهم للتحقيق الميداني، بالتزامن مع مواجهات اندلعت في القرية، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.

وفا
 
gnews

أحدث الأخبار

العقيد الإسرائيلي إحسان دقسا الذي قُتل في جباليا بغزة

عربي ودولي نتنياهو ينعى صاحب أكبر رتبة في جيشه بعد قتله في غزة

بلدية اربد الكبرى

أخبار محلية بلدية إربد : 14000 طن نفايات خلال أيلول الماضي

وزارة الأوقاف والمقدسات الإسلامية

أخبار محلية الأوقاف: 20 دقيقة مدة الانتظار لصلاة الفجر

تعبيرية

عربي ودولي إيران تحذر إسرائيل: يدنا على الزناد والمفاجأة تفوق توقعاتكم

تعبيرية

أخبار محلية 886 طن خضار وفواكه وورقيات ترد لسوق اربد المركزي

وزارة العمل

أخبار محلية وزير العمل: ندرس فتح استقدام العمالة الوافدة واجتماع حد الاجور قريباً

جانب من اللقاء

أخبار محلية الأردن يشارك في حوار "جليون" لحقوق الإنسان بمراكش

إيمي سمير غانم

فن ومشاهير أول رد من عائلة إيمي سمير غانم على إصابتها بـ"مرض نادر"



 


الأكثر مشاهدة