اعتقال 11 فلسطيني واحتجاز 30 آخرين في رام الله

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت تامر خصيب من قرية أم صفا شمال غرب رام الله، وشادي فتحي أبو نعيم (27 عاما) من قرية المغير، وعبود سليم من سلواد شرق رام الله بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.
وأضافت، أن تلك القوات اقتحمت قرية دير أبو مشعل شمالا واعتقلت كلا من: زهدي زهران، وشاكر زهران، وأمين زهران، وعاهد زهران، وعدي زهران، ومحمود جبريل زهران، وبراء ديب الهندي، ومحمد زهران بعد مداهمة منازلهم.
وأشارت المصادر، إلى أن قوات الاحتلال تحتجز نحو 30 فلسطينياً من القرية، وتخضعهم للتحقيق الميداني، بالتزامن مع مواجهات اندلعت في القرية، أطلقت خلالها قنابل الغاز السام، دون أن يبلغ عن إصابات حتى اللحظة.
وفا
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