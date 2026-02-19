الخميس 2026-02-19 03:14 م

اعتقال 24 فلسطينياً في الضفة واعتداء على كنيسة بقضاء القدس

الخميس، 19-02-2026 02:55 م
الوكيل الإخباري-  شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة مداهمات واقتحامات واعتقالات واسعة في مختلف أنحاء الضفة الغربية، اعتقلت خلالها 24 فلسطينياً.اضافة اعلان


وأفاد نادي الأسير الفلسطيني في بيان أن قوات الاحتلال اقتحمت وسط إطلاق كثيف للنيران مناطق متفرقة بالضفة، وانتشرت في جميع أحيائها، وداهمت عشرات المنازل، وفتشتها وعاثت فيها فساداً، واعتقلت 24 فلسطينياً بزعم أنهم مطلوبون.

كما شرعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي بهدم منزل قيد الإنشاء في قرية عين البيضاء بالأغوار الشمالية.
وأفاد رئيس المجلس القروي، عمر فقها، في بيان بأن جرافات الاحتلال شرعت بهدم منزل إسمنتي قيد الإنشاء مساحته نحو 130 متراً مربعاً، مشيراً إلى أن الاحتلال كان قد أخطر المواطنة فقها بهدم منزلها قبل 10 أيام.

وفي قضاء القدس، اعتدت مجموعة من المستوطنين المتطرفين على كنيسة الزيارة في قرية عين كارم المهجرة، وخطت شعارات عنصرية وتحريضية على جدران الكنيسة وبعض المركبات المركونة بالقرب منها.

أسفر الاعتداء على الكنيسة عن أضرار مادية في المبنى وفي بعض المركبات.
 
 


gnews

