اعلام عبري: محادثات بولر مع حماس نسقت مع ويتكوف

وذكرت أن بولر سعى إلى تهدئة المخاوف في إسرائيل، لكن دفاعه عن المحادثات مع حماس أثار غضب إسرائيل أكثر.
وكالات
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