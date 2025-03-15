 
السبت 2025-03-15 11:38 ص
 




            

        








    

        

        

            اعلام عبري: محادثات بولر مع حماس نسقت مع ويتكوف
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        السبت، 15-03-2025
    
    
        10:09 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول أميركي أن محادثات المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن آدم بولر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نسقت مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، لكن إسرائيل لم تبلغ بشأنها بشكل كامل مسبقا.اضافة اعلان


وذكرت أن بولر سعى إلى تهدئة المخاوف في إسرائيل، لكن دفاعه عن المحادثات مع حماس أثار غضب إسرائيل أكثر.

وكالات

                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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