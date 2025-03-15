اعلام عبري: محادثات بولر مع حماس نسقت مع ويتكوف

10:09 ص

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الوكيل الإخباري- نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول أميركي أن محادثات المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن آدم بولر مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) نسقت مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، لكن إسرائيل لم تبلغ بشأنها بشكل كامل مسبقا. اضافة اعلان





وذكرت أن بولر سعى إلى تهدئة المخاوف في إسرائيل، لكن دفاعه عن المحادثات مع حماس أثار غضب إسرائيل أكثر.



وكالات

