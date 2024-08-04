 
الأحد 2024-08-04 11:36 ص
 
 

اعلام عبري: 10 آلاف جندي اسرائيلي قتلوا أو جرحوا في غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال




 

الأحد، 04-08-2024 11:22 ص
 الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن ما لا يقل عن 10 آلاف جندي إسرائيلي قتلوا أو جرحوا خلال الحرب الطويلة في قطاع غزة.

وأضافت أن حوالي ألف جندي ينضم كل شهر إلى قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب بحسب بيانات القسم.

يذكر أن الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 689 جنديا وإصابة 4252 فقط منذ بداية الحرب.
gnews

أحدث الأخبار

إدارة ترخيص السواقين والمركبات

أخبار محلية تنويه من إدارة ترخيص السواقين والمركبات خلال الشهر الحالي

برنامج الوكيل

فيديو الوكيل وزارة التربية والتعليم : نتائج التوجيهي مبشرة ونسبة النجاح الأعلى منذ 10 سنوات

جيش الاحتلال

فلسطين اعلام عبري: 10 آلاف جندي اسرائيلي قتلوا أو جرحوا في غزة

تمساح

منوعات اختفاء رجل بعد هجوم محتمل من تمساح في أستراليا

هشام الجخ

فن ومشاهير الشاعر المصري هشام الجخ يسطر ليلة شعرية في رحاب جرش

غزة

فلسطين 16 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

فايا يونان

فن ومشاهير فايا يونان تسطر ليلة من الإبداع والوطنية في أمسية جرشية

سباق سيارات

منوعات قبل السباق .. انفجار يهزّ حلبة لسباق السيارات في ألمانيا





 


 



الأكثر مشاهدة