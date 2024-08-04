اعلام عبري: 10 آلاف جندي اسرائيلي قتلوا أو جرحوا في غزة

وأضافت أن حوالي ألف جندي ينضم كل شهر إلى قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب بحسب بيانات القسم.
يذكر أن الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 689 جنديا وإصابة 4252 فقط منذ بداية الحرب.
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