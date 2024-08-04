اعلام عبري: 10 آلاف جندي اسرائيلي قتلوا أو جرحوا في غزة

11:22 ص

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الوكيل الاخباري- ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن ما لا يقل عن 10 آلاف جندي إسرائيلي قتلوا أو جرحوا خلال الحرب الطويلة في قطاع غزة.



وأضافت أن حوالي ألف جندي ينضم كل شهر إلى قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب بحسب بيانات القسم.



يذكر أن الجيش الإسرائيلي يعترف بمقتل 689 جنديا وإصابة 4252 فقط منذ بداية الحرب.