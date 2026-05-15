اغتيال القيادي في كتائب القسام عز الدين الحداد في غزة

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش الإسرائيلي استهدف في مدينة غزة، عز الدين الحداد، قائد الجناح العسكري لحركة حماس وأحد المخططين لهجوم السابع من أكتوبر.

اضافة اعلان