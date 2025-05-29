اقتحام جديد للأقصى بحماية شرطة الاحتلال وسط تزايد التوتر في القدس

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن مجموعات من المستوطنين المتزمتين اقتحمت باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذت جولات مشبوهة في مختلف أرجائه، وأدّت طقوسًا تلمودية استفزازية بشكل علني في باحاته، وسط انتشار مكثف لعناصر شرطة الاحتلال التي وفرت لهم الحماية ومنعت المصلين الفلسطينيين من الاقتراب.
وتأتي هذه الاقتحامات ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي تستهدف المسجد الأقصى، في ظل تصاعد التوتر بمدينة القدس المحتلة.
-
أخبار متعلقة
-
بن غفير: إيقاف القتال الآن خطأ تاريخي
-
3 مصابين برصاص الاحتلال خلال اقتحامها بلدة بيت دقو
-
شهيد وجرحى في قصف إسرائيلي على جنوب خان يونس
-
برنامج الأغذية العالمي: "جحافل من الجوعى" تقتحم مستودعا في غزة
-
ارتفاع عدد الشُّهداء الصَّحفيين في قطاع غزة إلى 221 صحفياً
-
مبعوث ترامب: انطباعات جيدة جدا عن مفاوضات الهدنة في غزة
-
ترامب: نعمل على تسريع توصيل الغذاء للفلسطينيين في غزة
-
48 شهيدا بالقطاع بقصف للاحتلال منذ فجر اليوم