اقتحام جديد للأقصى بحماية شرطة الاحتلال وسط تزايد التوتر في القدس

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الوكيل الإخباري- اقتحم مستوطنون متطرفون يهود اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. اضافة اعلان





وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس في بيان، بأن مجموعات من المستوطنين المتزمتين اقتحمت باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذت جولات مشبوهة في مختلف أرجائه، وأدّت طقوسًا تلمودية استفزازية بشكل علني في باحاته، وسط انتشار مكثف لعناصر شرطة الاحتلال التي وفرت لهم الحماية ومنعت المصلين الفلسطينيين من الاقتراب.



وتأتي هذه الاقتحامات ضمن سلسلة متواصلة من الانتهاكات التي تستهدف المسجد الأقصى، في ظل تصاعد التوتر بمدينة القدس المحتلة.