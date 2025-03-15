 
السبت 2025-03-15 12:41 ص
 




            

        








    

        

        

            الأغذية العالمي: لم نتمكن من نقل أي إمدادات إلى غزة منذ مطلع الشهر الحالي
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
                غزة
            
                

                    غزة
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        12:13 ص
    






    

    
الوكيل الإخباري-
                                                  قال برنامج الأغذية العالمي، الجمعة، إنه لم يتمكن من نقل أي إمدادات غذائية إلى قطاع غزة منذ الثاني من آذار الحالي؛ نتيجة إغلاق الاحتلال الإسرائيلي لجميع المعابر الحدودية أمام الإمدادات الإنسانية والتجارية.اضافة اعلان


ومطلع الشهر الحالي، عاودت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، إغلاق جميع المعابر المؤدية إلى غزة لمنع دخول المساعدات الإنسانية.

وأوضح البرنامج الأممي أن أسعار المواد الغذائية التجارية آخذة في الارتفاع منذ إغلاق المعابر، حيث زادت أسعار بعض المواد الأساسية مثل الدقيق والسكر والخضراوات بأكثر من 200%، وفق موقع "أخبار الأمم المتحدة".

وأشار البرنامج إلى بدء بعض التجار المحليين حجب البضائع؛ بسبب عدم اليقين بشأن وصول إمدادات جديدة.

وذكر أن لديه حاليا مخزونات غذائية كافية لدعم المطابخ والمخابز العاملة في القطاع لمدة تصل إلى شهر، إضافة إلى طرود غذائية جاهزة للأكل لدعم 550 ألف شخص لمدة أسبوعين.

وقال البرنامج الأممي، إنه يدعم حاليا 33 مطبخا في جميع أنحاء غزة تقدم ما مجموعه 180 ألف وجبة ساخنة يوميا. كما يدعم البرنامج 25 مخبزا، ولكن في 8 آذار اضطرت 6 من المخابز إلى الإغلاق؛ بسبب نقص غاز الطهي.
                                                









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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                            الأغذية العالمي: لم نتمكن من نقل أي إمدادات إلى غزة منذ مطلع الشهر الحالي
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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                            130 ألف مصل يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى
                        
                    

                

                

                    
                            
                                
                                
                                
                                
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