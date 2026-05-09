السبت 2026-05-09 03:53 م

الأمم المتحدة: إسرائيل أجبرت نحو 40 ألف فلسطيني بالضفة على النزوح منذ مطلع 2025

ارشيفية
 
السبت، 09-05-2026 11:42 ص
الوكيل الإخباري-   قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن إسرائيل أجبرت نحو 40 ألف فلسطيني على النزوح في الضفة الغربية المحتلة، منذ مطلع العام الماضي 2025 وحتى اليوم.اضافة اعلان


وأضاف في تصريحات صحفية، أن عمليات هدم المنازل التي نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية، خلال الأسبوع الأول من أيار/ مايو الجاري، أدت إلى نزوح 42 فلسطينيا، بينهم 24 طفلا.

وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين الذين يشنون هجمات تحت حماية الجيش، يواصلون اعتداءاتهم دون توقف في جميع مدن الضفة الغربية.

ولفت إلى أن هجمات المستوطنين تستهدف "الفلسطينيين وممتلكاتهم الذي هم السكان الأصليون للمنطقة".
 
 


