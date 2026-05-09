الأمم المتحدة: إسرائيل أجبرت نحو 40 ألف فلسطيني بالضفة على النزوح منذ مطلع 2025

الوكيل الإخباري- قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن إسرائيل أجبرت نحو 40 ألف فلسطيني على النزوح في الضفة الغربية المحتلة، منذ مطلع العام الماضي 2025 وحتى اليوم.





وأضاف في تصريحات صحفية، أن عمليات هدم المنازل التي نفذها مستوطنون إسرائيليون في الضفة الغربية، خلال الأسبوع الأول من أيار/ مايو الجاري، أدت إلى نزوح 42 فلسطينيا، بينهم 24 طفلا.



وأوضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المسلحين الذين يشنون هجمات تحت حماية الجيش، يواصلون اعتداءاتهم دون توقف في جميع مدن الضفة الغربية.



ولفت إلى أن هجمات المستوطنين تستهدف "الفلسطينيين وممتلكاتهم الذي هم السكان الأصليون للمنطقة".





