الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت اليوم محاولة أممية لإدخال الوقود لغزة

الوكيل الإخباري- قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ان السلطات الإسرائيلية رفضت اليوم محاولة من وكالات الأمم المتحدة لإدخال الوقود عبر رفح.

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