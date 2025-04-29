الثلاثاء 2025-04-29 10:51 م
 

الأمم المتحدة: إسرائيل رفضت اليوم محاولة أممية لإدخال الوقود لغزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
 
الثلاثاء، 29-04-2025 09:47 م

الوكيل الإخباري-   قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ان السلطات الإسرائيلية رفضت اليوم محاولة من وكالات الأمم المتحدة لإدخال الوقود عبر رفح.

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وبينت ان الوقود في غزة يتراجع بسرعة، حيث ينفد البنزين وتتقلص احتياطات الديزل إلى مستويات حرجة.

 
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