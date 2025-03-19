الأمم المتحدة: استشهاد أكثر من 170 طفلًا في غارات غزة الأخيرة

وذكر المكتب في بيان رسمي أن إجمالي عدد الشهداء جراء هذه الغارات بلغ 404 أشخاص، بينهم أكثر من 170 طفلًا و80 امرأة، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ والمسعفين لم يتمكنوا من الوصول إلى العديد من الضحايا بسبب نقص المعدات والوقود والآلات الثقيلة.
وأوضح المكتب أن 4 مستشفيات ميدانية فقط تعمل بكامل طاقتها في المنطقة، بينما تعمل 22 مستشفى و6 مستشفيات ميدانية بشكل جزئي، في حين توقفت 13 مستشفى و4 مستشفيات ميدانية عن العمل تمامًا بسبب الدمار ونقص الكوادر الطبية والأدوية.
ونقل المكتب عن مدير مستشفى "الشفاء"، محمد أبو سلمية، قوله: "الوضع كارثي، لدينا عدد كبير جدًا من الضحايا".
تعليق توزيع الدقيق والمواد الغذائية الطازجة
تقليل كميات الوجبات الساخنة في المطابخ العامة
كما حذر المكتب من أنه إذا استمر الوضع الحالي، فإن ما لا يقل عن 80 من أصل 170 مطبخًا عامًا في القطاع ستضطر إلى الإغلاق خلال أسبوع أو أسبوعين.
واستأنفت إسرائيل فجر الثلاثاء عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهيةً بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، والتي بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية.
روسيا اليوم
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