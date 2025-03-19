 
الأربعاء 2025-03-19 10:19 ص
 

الأمم المتحدة: استشهاد أكثر من 170 طفلًا في غارات غزة الأخيرة

من القصف على غزة
من القصف على غزة
 
الأربعاء، 19-03-2025 09:05 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" أن أكثر من 170 طفلًا استشهدوا في الغارات الجوية التي شنتها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة ليلة 18 مارس.

وذكر المكتب في بيان رسمي أن إجمالي عدد الشهداء جراء هذه الغارات بلغ 404 أشخاص، بينهم أكثر من 170 طفلًا و80 امرأة، مشيرًا إلى أن فرق الإنقاذ والمسعفين لم يتمكنوا من الوصول إلى العديد من الضحايا بسبب نقص المعدات والوقود والآلات الثقيلة.

وأوضح المكتب أن 4 مستشفيات ميدانية فقط تعمل بكامل طاقتها في المنطقة، بينما تعمل 22 مستشفى و6 مستشفيات ميدانية بشكل جزئي، في حين توقفت 13 مستشفى و4 مستشفيات ميدانية عن العمل تمامًا بسبب الدمار ونقص الكوادر الطبية والأدوية.

ونقل المكتب عن مدير مستشفى "الشفاء"، محمد أبو سلمية، قوله: "الوضع كارثي، لدينا عدد كبير جدًا من الضحايا".

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وشدد على أن المخزونات الغذائية في القطاع تنفد بسرعة، وللتعامل مع النقص، قامت شركاء الأمم المتحدة بتقليص المساعدات الغذائية بشكل حاد، بما في ذلك:
تعليق توزيع الدقيق والمواد الغذائية الطازجة
تقليل كميات الوجبات الساخنة في المطابخ العامة

كما حذر المكتب من أنه إذا استمر الوضع الحالي، فإن ما لا يقل عن 80 من أصل 170 مطبخًا عامًا في القطاع ستضطر إلى الإغلاق خلال أسبوع أو أسبوعين.

واستأنفت إسرائيل فجر الثلاثاء عملياتها العسكرية ضد قطاع غزة، منهيةً بذلك هدنة هشة استمرت لنحو شهرين، والتي بدأت في يناير الماضي بوساطة مصرية-قطرية-أمريكية.

روسيا اليوم

 
 
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