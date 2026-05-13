الأمم المتحدة: استهداف أفراد الشرطة في غزة يمثل جريمة حرب

شعار الأمم المتحدة على اللافتة عند مدخل قصر الأمم المتحدة
الأربعاء، 13-05-2026 08:29 م

الوكيل الإخباري-   أكدت مـفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن الهجمات الإسرائيلية في غزة تستهدف أفراد الشرطة بشكل متزايد، الأمر الذي يخالف مبدأ التمييز ويمثل "جريمة حرب".

وأشار مكتب المفوضية في فلسطين في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الأربعاء، إلى استشهاد ستة من أفراد الشرطة في هجمات إسرائيلية على مناطق مكتظة بالسكان في القطاع خلال شهر نيسان، والتي أسفرت أيضا عن استشهاد طفلين في عمر الثالثة والتاسعة.

 
 


شعار الأمم المتحدة على اللافتة عند مدخل قصر الأمم المتحدة

