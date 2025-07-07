الأمم المتحدة: انهيار شامل لمنظومة الغذاء في غزة

الوكيل الإخباري- أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الاثنين، أن منظومة الغذاء في غزة تعاني انهيارا شاملا، وأن اشتداد المجاعة في غزة ومنع وصول المساعدات يعني قتل المزيد من الأرواح.

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وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أشار المكتب الى أن الأسر في غزة تجبر على المجازفة بحياتها للحصول على الطعام، موضحا أن معدلات سوء التغذية الحاد تضاعفت بين الأطفال وكذلك حليب الرضع يوشك على النفاد.