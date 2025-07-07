الإثنين 2025-07-07 12:54 م
 

الأمم المتحدة: انهيار شامل لمنظومة الغذاء في غزة

الأمم المتحدة: انهيار شامل لمنظومة الغذاء في غزة
الأمم المتحدة: انهيار شامل لمنظومة الغذاء في غزة
 
الإثنين، 07-07-2025 12:43 م

الوكيل الإخباري-  أكد مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الاثنين، أن منظومة الغذاء في غزة تعاني انهيارا شاملا، وأن اشتداد المجاعة في غزة ومنع وصول المساعدات يعني قتل المزيد من الأرواح.

اضافة اعلان


وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أشار المكتب الى أن الأسر في غزة تجبر على المجازفة بحياتها للحصول على الطعام، موضحا أن معدلات سوء التغذية الحاد تضاعفت بين الأطفال وكذلك حليب الرضع يوشك على النفاد.


يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعرب عن استيائه الشديد من تفاقم الأزمة الإنسانية فى غزة، مجددا دعوته إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

رلت

أخبار الشركات "طلبات" الأردن تعلن الفائز بسيارة "BMW I4" ضمن حملتها الصيفية الأولى "اطلب بلا هم واربح BMW"

ل

فيديو الوكيل بين الكيماوي وورقة الامتحان… طلاب يواجهون القسوة بصمت

الأمم المتحدة: انهيار شامل لمنظومة الغذاء في غزة

فلسطين الأمم المتحدة: انهيار شامل لمنظومة الغذاء في غزة

ل

فيديو الوكيل شكاوى من عدم الالتزام بالعقد الإلكتروني للمعلمين في القطاع الخاص

ل

اقتصاد محلي استثمار أموال الضمان يجتاز تدقيق ISO 9001:2015

تعبيرية

عربي ودولي السفارة الأمريكية تحذر من السفر إلى لبنان

ل

اقتصاد محلي وزير الصناعة: حريصون على تطوير الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها

رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل القائم بأعمال السفير الأميركي في عمان



 
 





الأكثر مشاهدة