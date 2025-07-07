الأمم المتحدة: انهيار شامل لمنظومة الغذاء في غزة

وبحسب الموقع الرسمي للأمم المتحدة، أشار المكتب الى أن الأسر في غزة تجبر على المجازفة بحياتها للحصول على الطعام، موضحا أن معدلات سوء التغذية الحاد تضاعفت بين الأطفال وكذلك حليب الرضع يوشك على النفاد.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد أعرب عن استيائه الشديد من تفاقم الأزمة الإنسانية فى غزة، مجددا دعوته إلى وقف فورى ودائم لإطلاق النار والإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن.
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