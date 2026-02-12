الأمم المتحدة تبدأ بإزالة 370 ألف طن نفايات من وسط غزة

الوكيل الإخباري- بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني المحلية في غزة، إزالة مئات الآلاف من أطنان النفايات في منطقة سوق فراس وسط مدينة غزة، والتي تشكل مخاطر صحية وبيئية جسيمة على السكان، بسبب عدم توفر إمكانيات إزالتها أثناء الحرب.

اضافة اعلان