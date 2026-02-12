الأمم المتحدة تبدأ بإزالة 370 ألف طن نفايات من وسط غزة

وبحسب موقع الأمم المتحدة، اليوم الخميس، فقد تكدس نحو 370 ألف طن من النفايات خلال الحرب التي امتدت لأكثر من عامين، مما حوّل المنطقة إلى بؤرة للتلوث، في ظل انهيار الخدمات الأساسية، بما في ذلك جمع القمامة وأنظمة الصرف الصحي.
