الخميس 2025-06-26 12:55 ص
 

الأمم المتحدة تحذر من نفاد كميات الوقود في غزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
 
الخميس، 26-06-2025 12:01 ص

الوكيل الإخباري-   حذرت الأمم المتحدة اليوم الأربعاء، من أن النفاد السريع لمخزونات الوقود المتبقية في غزة يهدد الجهود المبذولة للحفاظ على استمرارية الإمدادات الحيوية للقطاع.

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وأشار الناطق الرسمي باسم المنظمة الدولية، ستيفان دوجاريك، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل تقييد وصول الوقود إلى القطاع، ما يؤدي فعليا إلى خنق الخدمات المنقذة للحياة بالنسبة للمحرومين والجوعى.


وقال دوجاريك إن الوقود بالنسبة لغزة "مسألة حياة أو موت"، مضيفا أن هذا الحرمان يحدث في الوقت الذي يستمر فيه القصف الإسرائيلي على القطاع بإحداث آثار مدمرة على المدنيين، حيث أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات الكثير منهم كانوا يطلبون المساعدة فحسب.


وشدد على ضرورة سماح الاحتلال بدخول كميات أكبر من الإمدادات والطعام، إضافة إلى غاز الطهي والوقود ومواد المأوى.

 
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