الأمم المتحدة: تدهور الأمن الغذائي في غزة

الوكيل الإخباري- حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الاوتشل)، اليوم الاثنين، من أن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون شحا في الغذاء والماء.

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وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن عمال الإغاثة يواصلون العمل مخاطرين بحياتهم، لتوفير المساعدة للمحتاجين إليها، مشيرا أن منظمة المطبخ المركزي العالمي علقت عملياتها في غزة بعد استشهاد 3 من عامليها.



وقال دوجاريك إن شركاء الأمم المتحدة يحذرون من الأضرار اللاحقة بنظم الغذاء المحلية بسبب العمليات العسكرية البرية وقصف المناطق السكنية ووجود عبوات غير منفجرة، وبأن عدم توفر الغذاء يظل أكبر ما يثير قلق أفراد المجتمع عبر كل المجموعات السكانية، سواء النساء أو الرجال أو الفتيات والفتيان.