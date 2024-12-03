 
الثلاثاء 2024-12-03 12:47 ص
 

الأمم المتحدة: تدهور الأمن الغذائي في غزة

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 03-12-2024 12:33 ص

الوكيل الإخباري-   حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الاوتشل)، اليوم الاثنين، من أن الفلسطينيين في قطاع غزة يواجهون شحا في الغذاء والماء.

اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن عمال الإغاثة يواصلون العمل مخاطرين بحياتهم، لتوفير المساعدة للمحتاجين إليها، مشيرا أن منظمة المطبخ المركزي العالمي علقت عملياتها في غزة بعد استشهاد 3 من عامليها.


وقال دوجاريك إن شركاء الأمم المتحدة يحذرون من الأضرار اللاحقة بنظم الغذاء المحلية بسبب العمليات العسكرية البرية وقصف المناطق السكنية ووجود عبوات غير منفجرة، وبأن عدم توفر الغذاء يظل أكبر ما يثير قلق أفراد المجتمع عبر كل المجموعات السكانية، سواء النساء أو الرجال أو الفتيات والفتيان.


من جانبه، قال برنامج الأغذية العالمي إن "أي طعام تقريبا لم يصل منذ 50 يوما إلى المناطق المحاصرة في محافظة شمال غزة وهي بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا"، موضحا أن الاستثناء الوحيد كان يوم أمس، الأحد، عندما تمكن البرنامج من إرسال 200 طرد غذائي مع بعثة إنسانية بقيادة منظمة الصحة العالمية إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا.

 
gnews

أحدث الأخبار

ارشيفية

فلسطين الأمم المتحدة: تدهور الأمن الغذائي في غزة

مؤشر نازداك الأميركي

أسواق ومال ارتفاع مؤشر نازداك الأميركي

علم أمريكا

عربي ودولي الخارجية الأميركية: لا نريد رؤية انهيار وقف إطلاق النار بلبنان

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية التعليم العالي تطلق إنفوغرافيك حول إنجازاتها الشهر الماضي

وزارة الأوقاف

أخبار محلية أوقاف الكرك وعجلون تستعدان لموسم الشتاء

منتدى الرصيفة للثقافة والفنون

أخبار محلية أمسية في منتدى الرصيفة الثقافي لدعم غزة

الجنائية الدولية

عربي ودولي الجنائية الدولية تنتقد تدخلات وهجمات بعض الدول عليها بعد مذكرتي اعتقال نتنياهو وغالانت

السفير ماجد القطارنة والسفير عمر أحمد كريم البرزنجي

أخبار محلية الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفير العراقي



 




الأكثر مشاهدة