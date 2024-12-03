الأمم المتحدة: تدهور الأمن الغذائي في غزة

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن عمال الإغاثة يواصلون العمل مخاطرين بحياتهم، لتوفير المساعدة للمحتاجين إليها، مشيرا أن منظمة المطبخ المركزي العالمي علقت عملياتها في غزة بعد استشهاد 3 من عامليها.
وقال دوجاريك إن شركاء الأمم المتحدة يحذرون من الأضرار اللاحقة بنظم الغذاء المحلية بسبب العمليات العسكرية البرية وقصف المناطق السكنية ووجود عبوات غير منفجرة، وبأن عدم توفر الغذاء يظل أكبر ما يثير قلق أفراد المجتمع عبر كل المجموعات السكانية، سواء النساء أو الرجال أو الفتيات والفتيان.
من جانبه، قال برنامج الأغذية العالمي إن "أي طعام تقريبا لم يصل منذ 50 يوما إلى المناطق المحاصرة في محافظة شمال غزة وهي بيت لاهيا وبيت حانون وجباليا"، موضحا أن الاستثناء الوحيد كان يوم أمس، الأحد، عندما تمكن البرنامج من إرسال 200 طرد غذائي مع بعثة إنسانية بقيادة منظمة الصحة العالمية إلى مستشفى كمال عدوان في بيت لاهيا.
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