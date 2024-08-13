 
الثلاثاء 2024-08-13 01:52 ص
 
 

الأمم المتحدة تدين الهجوم على مدرسة التابعين في غزة

أنطونيو غوتيريش
أنطونيو غوتيريش




 

الثلاثاء، 13-08-2024 12:53 ص

الوكيل الإخباري-    دان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين، استمرار وقوع خسائر في الأرواح في غزة، بما في ذلك بين النساء والأطفال.


وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن الإدانه جاءت “فيما نشهد ضربة مدمرة أخرى من إسرائيل على مدرسة التابعين في مدينة غزة”، مشيرا إلى أن المدرسة تؤوي مئات الأسر الفلسطينية النازحة

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