الأمم المتحدة تدين الهجوم على مدرسة التابعين في غزة

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، إن الإدانه جاءت “فيما نشهد ضربة مدمرة أخرى من إسرائيل على مدرسة التابعين في مدينة غزة”، مشيرا إلى أن المدرسة تؤوي مئات الأسر الفلسطينية النازحة
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