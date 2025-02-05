الأمم المتحدة: ترحيل السكان من الأراضي المحتلة محظور تماما

وقال في بيان، اليوم الأربعاء، إن الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي ويجب أن تصونه جميع الدول، وهو ما أعادت محكمة العدل الدولية مؤخرا التأكيد عليه، أن أي نقل قسري أو ترحيل للسكان من الأراضي المحتلة محظور تماما.
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