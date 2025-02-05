الأمم المتحدة: ترحيل السكان من الأراضي المحتلة محظور تماما

الوكيل الإخباري- أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، فولكر تورك، أن ترحيل السكان من الأراضي المحتلة محظور تماما، بعد اقتراح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن تسيطر بلاده على غزة وترحل سكانها.

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وقال في بيان، اليوم الأربعاء، إن الحق في تقرير المصير هو مبدأ أساسي في القانون الدولي ويجب أن تصونه جميع الدول، وهو ما أعادت محكمة العدل الدولية مؤخرا التأكيد عليه، أن أي نقل قسري أو ترحيل للسكان من الأراضي المحتلة محظور تماما.