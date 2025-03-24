الأمم المتحدة تقلص وجودها في غزة

الوكيل الإخباري- أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قرر تقليص وجود المنظمة في غزة، في خطوة وصفها بالصعبة، وذلك في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد المئات من المدنيين، بينهم أفراد من الأمم المتحدة، ومع استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ أوائل آذار.

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