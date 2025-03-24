الإثنين 2025-03-24 08:41 م
 

الأمم المتحدة تقلص وجودها في غزة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة
 
الإثنين، 24-03-2025 07:58 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الأمم المتحدة، الاثنين، أن الأمين العام أنطونيو غوتيريش قرر تقليص وجود المنظمة في غزة، في خطوة وصفها بالصعبة، وذلك في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية التي أسفرت عن استشهاد المئات من المدنيين، بينهم أفراد من الأمم المتحدة، ومع استمرار منع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ أوائل آذار.

اضافة اعلان


وأكدت الأمم المتحدة أنها لا تغادر غزة، مشددة على التزامها بمواصلة تقديم المساعدات التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء على قيد الحياة والحماية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية اجتماعان حكوميان مع كتلتي جبهة العمل والميثاق النيابيتين

الدولار

أخبار محلية الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في 3 أسابيع

جامعة آل البيت

أخبار محلية محاضرة حول الجرائم الإلكترونية في جامعة آل البيت

العاصمة عمان - صورة علوية

الطقس انقلاب جذري على حالة الطقس بالاردن .. الحالة الجوية لـ 3 ايام

الأمم المتحدة

فلسطين الأمم المتحدة تقلص وجودها في غزة

العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي الحجايا والقرعان

رئاسة الوزراء

أخبار محلية الحكومة تنجز 76 إجراء من خلال جولاتها الميدانية

أيمن الصفدي

أخبار محلية وزير الخارجية يبحث ونظيره اللبناني العلاقات وتطورات الأوضاع في لبنان



 
 





الأكثر مشاهدة