الجمعة 2025-03-28 01:30 ص
 

الأمم المتحدة: غزة تعيش أطول فترة بدون إمدادات منذ بدء الحرب

فلسطينيون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من منازلهم
فلسطينيون يحملون أمتعتهم أثناء فرارهم من منازلهم
 
الجمعة، 28-03-2025 12:41 ص
الوكيل الإخباري-   قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، إنه لم تدخل أي مساعدات إنسانية إلى غزة منذ أكثر من 3 أسابيع، وهذه أطول فترة يعيشها القطاع بدون أي إمدادات منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية.اضافة اعلان


وأعلن لازاريني في بيان صدر عنه، مساء الخميس، عن مقتل 8 من موظفي الوكالة بنيران إسرائيلية في غزة خلال الأسبوع الماضي.

وحذر المسؤول الأممي من أن "الجوع يتزايد في غزة، بينما يلوح في الأفق خطر انتشار الأمراض، ويستمر القصف الإسرائيلي".

وأفاد بأن "الآباء لا يستطيعون إيجاد طعام لأطفالهم، والمرضى بلا دواء في غزة".

ولفت إلى أن "الأسعار بغزة ترتفع بشكل جنوني".

وتابع: "شهد الأسبوع الماضي أكثر الأيام دموية خلال العام ونصف العام الماضيين من الحرب، حيث أُبلغ عن مقتل أكثر من 500 شخص، بينهم نساء وأطفال".

وأشار إلى أن "أكثر من 140 ألف شخص في غزة اضطروا إلى النزوح بسبب أوامر الإخلاء التي أصدرتها إسرائيل".

وشدد لازاريني على ضرورة "رفع الحصار وإعادة فتح المعابر لتدفق منتظم للمساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية، ووقف القصف، واستئناف وقف إطلاق النار في غزة".
 
gnews

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