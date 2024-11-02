الأمم المتحدة: قتل الصحفيين في غزة يفوق أي حرب أخرى منذ عقود

الوكيل الإخباري- قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة: " إن السنوات الأخيرة شهدت معدلا مثيرا للجزع من الوفيات في مناطق النزاع - لا سيما في غزة التي شهدت أكبر عدد من حالات قتل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في أي حرب منذ عقود".

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