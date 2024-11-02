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الأمم المتحدة: قتل الصحفيين في غزة يفوق أي حرب أخرى منذ عقود

غزة
غزة
السبت، 02-11-2024 04:37 م

الوكيل الإخباري-    قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة: " إن السنوات الأخيرة شهدت معدلا مثيرا للجزع من الوفيات في مناطق النزاع - لا سيما في غزة التي شهدت أكبر عدد من حالات قتل الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام في أي حرب منذ عقود".

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وأشار غوتيريش إلى أن مـيثاق المستقبل الذي اعتُمد في أيلول، يدعو إلى احترام وحماية الصحفيين والإعلاميين والموظفين المرتبطين بهم العاملين في حالات النزاع المسلح.

 
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