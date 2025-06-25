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الأمم المتحدة: لا يمكننا الوقوف مكتوفي الأيدي إزاء ما يجري لأطفال غزة

الامم المتحدة
الامم المتحدة
 
الأربعاء، 25-06-2025 09:07 م

الوكيل الإخباري-    قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فرجينيا غامبا، اليوم الأربعاء، إنّه "لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل مكتوف الأيدي أمام ما يتعرض له الأطفال حول العالم، ولا سيما في غزة".

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وأضافت غامبا، خلال إحاطة قدمتها أمام مجلس الأمن الدولي حول تقرير الأمين العام بشأن الأطفال والنزاعات المسلحة، إن حجم الدمار والمعاناة التي يتكبدها أطفال غزة يتجاوز كل معيار إنساني، مشددة على أنه "لا يوجد أي مبرر لحرمان الأطفال من حقهم في الحياة الكريمة، بما في ذلك الغذاء، والرعاية الصحية، والأمن".


ودعت إسرائيل إلى تسهيل مرور الإغاثة الإنسانية بسرعة ودون عوائق إلى المدنيين المحتاجين في قطاع غزة، مشيرة إلى أنه تم توثيق أعلى أعداد من الانتهاكات الجسيمة العام الماضي في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى الكونغو الديمقراطية، والصومال، ونيجيريا، وهايتي.

 
gnews

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