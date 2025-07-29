الأمم المتحدة: مليون امرأة وفتاة بغزة يواجهن المجاعة

وأضافت أن مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن المجاعة.
وأكدت أن على إسرائيل حماية المدنيين في غزة وتقديم الدعم لهم.
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