الثلاثاء 2025-07-29 01:54 م
 

الأمم المتحدة: مليون امرأة وفتاة بغزة يواجهن المجاعة

ارشيفية
ارشيفية
 
الثلاثاء، 29-07-2025 12:05 م
الوكيل الإخباري-   قالت منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، إنها لم تتمكن بعد من إيصال كميات المساعدات الإنسانية اللازمة إلى غزة.اضافة اعلان


وأضافت أن مليون امرأة وفتاة في غزة يواجهن المجاعة.

وأكدت أن على إسرائيل حماية المدنيين في غزة وتقديم الدعم لهم.
 
 
gnews

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