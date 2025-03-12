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الأمم المتحدة: 200 مساحة تعليمية جديدة لاستخدامها كمدارس في غزة

ستيفان دوجاريك
ستيفان دوجاريك
 
الأربعاء، 12-03-2025 11:45 م

الوكيل الإخباري-   قال الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، اليوم الأربعاء، أنه ومنذ بدء وقف إطلاق النار في قطاع غزة، أقام شركاء الأمم المتحدة 200 مساحة تعليمية مؤقتة ليصبح العدد الإجمالي أكثر من 630 مساحة.

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وتدعم هذه المساحات أكثر من 170 ألف طفل حيث يتمكن 60 في المئة من الأطفال في سن الدراسة في غزة من الوصول إلى شكل من أشكال التعلم، سواء في المدارس أو المساحات المؤقتة.


وأوضح دوجاريك أنه ما زال الشركاء غير قادرين على جلب أي إمدادات أو معدات ضرورية للتعليم، بما في ذلك الخيام الكبيرة والأدوات المدرسية.

 
 
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