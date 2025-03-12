الأمم المتحدة: 200 مساحة تعليمية جديدة لاستخدامها كمدارس في غزة

وتدعم هذه المساحات أكثر من 170 ألف طفل حيث يتمكن 60 في المئة من الأطفال في سن الدراسة في غزة من الوصول إلى شكل من أشكال التعلم، سواء في المدارس أو المساحات المؤقتة.
وأوضح دوجاريك أنه ما زال الشركاء غير قادرين على جلب أي إمدادات أو معدات ضرورية للتعليم، بما في ذلك الخيام الكبيرة والأدوات المدرسية.
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