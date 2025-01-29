الأمم المتحدة: 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمال غزة منذ الاثنين

12:40 ص

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الوكيل الإخباري- قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة (أوتشا)، إن أكثر من 376 ألف فلسطيني عادوا إلى شمالي قطاع غزة بين صباح الاثنين وظهر الثلاثاء. اضافة اعلان





وأوضح المكتب أن نصف هؤلاء النازحين هم من الرجال، فيما ربعهم من النساء والربع الأخير من الأطفال.