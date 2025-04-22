"الأونروا": إسرائيل تستخدم المساعدات "ورقة مساومة" ضد غزة

وقال مفوض عام "الأونروا" فيليب لازاريني، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء:"كم من الوقت تحتاج كلمات الإدانة الجوفاء حتى تتحول إلى أفعال لرفع الحصار واستئناف وقف إطلاق النار، وإنقاذ ما تبقى من الإنسانية؟"
وأضاف:"مرّ 50 يوماً على الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على غزة، فالجوع ينتشر ويتفاقم، وهو متعمد ومن صنع الإنسان. تحولت غزة إلى أرض يأس."
وتابع:"مليونا إنسان، أغلبيتهم من النساء والأطفال، يتعرضون لعقاب جماعي، والجرحى والمرضى وكبار السن محرومون من الأدوية والرعاية الصحية."
ولفت لازاريني إلى أن المنظمات الدولية لديها مساعدات جاهزة لإدخالها إلى غزة، بما في ذلك ما يقارب 3 آلاف شاحنة من المساعدات المنقذة للحياة التابعة لـ"الأونروا".
وحذر المسؤول الأممي من أن المواد الأساسية المخصصة للأشخاص المحتاجين شارفت على انتهاء صلاحيتها، وبيّن أن "المساعدات الإنسانية تُستخدم ورقة مساومة وسلاحاً في هذه الحرب."
وشدّد على أنه يجب رفع الحصار، وإدخال الإمدادات فوراً، وإطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين)، واستئناف وقف إطلاق النار."
بترا
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