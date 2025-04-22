الثلاثاء 2025-04-22 03:53 م
 

"الأونروا": إسرائيل تستخدم المساعدات "ورقة مساومة" ضد غزة

مفوض عام "الأونروا" فيليب لازاريني
مفوض عام "الأونروا" فيليب لازاريني
 
الثلاثاء، 22-04-2025 02:56 م
الوكيل الإخباري- اتهمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إسرائيل باستخدام المساعدات الإنسانية "ورقة مساومة" و"سلاح حرب" ضد قطاع غزة، بتعريض مليوني فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، لعقاب جماعي، ودعت إلى رفع الحصار المشدد منذ 50 يوماً.اضافة اعلان


وقال مفوض عام "الأونروا" فيليب لازاريني، في منشور على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء:"كم من الوقت تحتاج كلمات الإدانة الجوفاء حتى تتحول إلى أفعال لرفع الحصار واستئناف وقف إطلاق النار، وإنقاذ ما تبقى من الإنسانية؟"

وأضاف:"مرّ 50 يوماً على الحصار الذي تفرضه السلطات الإسرائيلية على غزة، فالجوع ينتشر ويتفاقم، وهو متعمد ومن صنع الإنسان. تحولت غزة إلى أرض يأس."

وتابع:"مليونا إنسان، أغلبيتهم من النساء والأطفال، يتعرضون لعقاب جماعي، والجرحى والمرضى وكبار السن محرومون من الأدوية والرعاية الصحية."

ولفت لازاريني إلى أن المنظمات الدولية لديها مساعدات جاهزة لإدخالها إلى غزة، بما في ذلك ما يقارب 3 آلاف شاحنة من المساعدات المنقذة للحياة التابعة لـ"الأونروا".

وحذر المسؤول الأممي من أن المواد الأساسية المخصصة للأشخاص المحتاجين شارفت على انتهاء صلاحيتها، وبيّن أن "المساعدات الإنسانية تُستخدم ورقة مساومة وسلاحاً في هذه الحرب."

وشدّد على أنه يجب رفع الحصار، وإدخال الإمدادات فوراً، وإطلاق سراح الرهائن (الأسرى الإسرائيليين)، واستئناف وقف إطلاق النار."

بترا
 
gnews

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