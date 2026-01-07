"الأونروا" تستغني عن خدمات 571 فلسطينياً بغزة

09:21 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأربعاء، أن أزمة مالية حادة أجبرتها هذا الأسبوع على الاستغناء عن مئات من موظفيها في غزة، علماً أنهم غادروا القطاع سابقًا.





وقال متحدث باسم الوكالة لوكالة فرانس برس في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "تم الثلاثاء إبلاغ 571 موظفًا محليًا في الأونروا، موجودين خارج غزة، بإنهاء خدماتهم مع أثر فوري".

