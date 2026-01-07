الأربعاء 2026-01-07 10:27 م

"الأونروا" تستغني عن خدمات 571 فلسطينياً بغزة

"الأونروا" تستغني عن خدمات 571 فلسطينياً بغزة
"الأونروا" تستغني عن خدمات 571 فلسطينياً بغزة
 
الأربعاء، 07-01-2026 09:21 م
الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الأربعاء، أن أزمة مالية حادة أجبرتها هذا الأسبوع على الاستغناء عن مئات من موظفيها في غزة، علماً أنهم غادروا القطاع سابقًا.اضافة اعلان


وقال متحدث باسم الوكالة لوكالة فرانس برس في رسالة عبر البريد الإلكتروني: "تم الثلاثاء إبلاغ 571 موظفًا محليًا في الأونروا، موجودين خارج غزة، بإنهاء خدماتهم مع أثر فوري".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية السقاف: تطوير الأسواق الحرة رافعة للاقتصاد الوطني

محافظ المفرق يتفقد مستشفى البادية الشمالية

أخبار محلية محافظ المفرق يتفقد مستشفى البادية الشمالية

مصر.. سحب كميات من حليب الأطفال بسبب "السيروليد"

عربي ودولي مصر .. سحب كميات من حليب الأطفال بسبب "السيروليد"

الاحتلال يزعم: استهدفنا عنصراً في حماس عقب تعرض القوات لإطلاق نار

فلسطين الاحتلال يزعم: استهدفنا عنصراً في حماس عقب تعرض القوات لإطلاق نار

ا

أسواق ومال مصر تعلن خطة طموحة لمضاعفة إنتاج الغاز

اختتام جلسات توعوية لليافعين في تعاونية كفرسوم لمنتجي الرمان

أخبار محلية اختتام جلسات توعوية لليافعين في تعاونية كفرسوم لمنتجي الرمان

ل

شؤون برلمانية القاضي يلتقي في المغرب برئيس مجلس النواب ووزير الخارجية ونائب رئيس مجلس المستشارين

"الأونروا" تستغني عن خدمات 571 فلسطينياً بغزة

فلسطين "الأونروا" تستغني عن خدمات 571 فلسطينياً بغزة



 






الأكثر مشاهدة