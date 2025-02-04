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الأونروا: جميع سكان مخيم جنين البالغ عددهم 30 ألف نسمة غادروه

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 04-02-2025 10:18 م
الوكيل الإخباري-    قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) إن الوضع في مخيم جنين في الضفة الغربية يسير نحو اتجاه كارثي.اضافة اعلان


وأكدت مديرة التواصل والإعلام في الأونروا، جولييت توما، بأنه وفقا لتقارير الوكالة فإن “جميع سكان المخيم البالغ عددهم 30 ألف نسمة غادروه بحلول هذا الصباح”، مشيرة إلى أن خدمات الوكالة انقطعت داخل المخيم لعدة أشهر متتالية، ثم توقفت تماما في أوائل كانون الأول.

وفي المؤتمر الصحفي نصف الأسبوعي لوكالات الأمم المتحدة في جنيف، اليوم الثلاثاء، أوضحت توما أن سلسلة التفجيرات في المخيم من قبل القوات الإسرائيلية يوم الأحد الماضي أدت إلى تدمير أو تضرر بشدة 100 منزل.

وأكدت أن الأونروا باقية في الضفة الغربية وتقدم خدماتها بما في ذلك الرعاية الصحية والتعليم.

وأضافت: “تظل المدارس والعيادات مفتوحة، بما في ذلك القدس الشرقية المحتلة، وتقدم الخدمات للاجئين في الضفة الغربية”.
 
gnews

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فلسطين الأونروا: جميع سكان مخيم جنين البالغ عددهم 30 ألف نسمة غادروه



 




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