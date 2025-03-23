الأونروا: حظر الاحتلال للمساعدات يدفع بغزة نحو أزمة جوع حادة

وأشار لازاريني، في تدوينة نشرها على حسابه في منصة(إكس)، إلى مرور 3 أسابيع منذ أن حظر الاحتلال إدخال الإمدادات إلى غزة.
وقال إن الفلسطينيين بالقطاع يواجهون حصارا خانقا أطول من ذلك الذي فرض خلال المرحلة الأولى من العدوان، حيث لا طعام ولا أدوية ولا ماء ولا وقود، مضيفا كل يوم يمر دون دخول المساعدات يعني أن مزيدا من الأطفال ينامون جائعين، وتنتشر الأمراض ويتفاقم الحرمان.
وشدد لازاريني على أن كل يوم بدون طعام يدفع بغزة نحو أزمة جوع حادة، داعيا إلى رفع الحصار فورا وإدخال المساعدات الإنسانية والإمدادات التجارية دون انقطاع وعلى نطاق واسع.
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