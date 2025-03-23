الأونروا: حظر الاحتلال للمساعدات يدفع بغزة نحو أزمة جوع حادة

الوكيل الإخباري- أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، فيليب لازاريني، اليوم الأحد، أن حظر الاحتلال الإسرائيلي إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة يدفع نحو أزمة جوع حادة.

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وأشار لازاريني، في تدوينة نشرها على حسابه في منصة(إكس)، إلى مرور 3 أسابيع منذ أن حظر الاحتلال إدخال الإمدادات إلى غزة.



وقال إن الفلسطينيين بالقطاع يواجهون حصارا خانقا أطول من ذلك الذي فرض خلال المرحلة الأولى من العدوان، حيث لا طعام ولا أدوية ولا ماء ولا وقود، مضيفا كل يوم يمر دون دخول المساعدات يعني أن مزيدا من الأطفال ينامون جائعين، وتنتشر الأمراض ويتفاقم الحرمان.