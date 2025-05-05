الأونروا: خدماتنا الطبية في غزة تعاني نقصا حادا بالموارد

الوكيل الإخباري- حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، أن خدماتها الطبية في قطاع غزة تعاني "نقصا حادا" في الموارد، في ظل الحصار والإبادة التي ترتكبها إسرائيل على القطاع.

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وبحسب الموقع الرسمي لها، قالت الوكالة الأممية في تغريدة على موقع "إكس"، الليلة الماضية، إن "نحو ثلث الإمدادات الأساسية (الطبية) بالقطاع نفدت، ومن المتوقع أن ينفد الثلث الآخر في أقل من شهرين"، مشيرة إلى أنها لا تزال من أبرز الجهات الفاعلة في مجال الصحة بغزة.



وشددت على أن خدماتها الطبية تعاني نقصا حادا في الموارد مع استمرار الحصار والقصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع.



وفي سياق متصل، وصفت المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية، مارغريت هاريس، الوضع الصحي الكارثي بقطاع غزة، قائلة "إننا قريبون جدًا من الهاوية".



وحذرت من أن المخاطر الصحية التي يواجهها المواطنون في القطاع تتزايد بسبب عدم دخول أي مساعدات أو مستلزمات طبية منذ قرابة شهرين، جراء حصار الاحتلال الخانق.



وأكدت هاريس أن الفلسطينيين في غزة محرومون من كل شيء الآن، إذ إنهم يفتقرون إلى الغذاء والمياه النظيفة والمأوى، وكذلك إلى الوصول إلى الرعاية الطبية.



وأشارت إلى أن الفلسطينيين يخافون حتى من الذهاب إلى المستشفى، بسبب استهداف العديد منها.