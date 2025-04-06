الأونروا: غزة تواجه كارثة إنسانية مع تلاشي الإمدادات

الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" أن "مخزون الإمدادات الإنسانية آخذ في النفاد بقطاع غزة، والوضع يزداد سوءا.

اضافة اعلان



وقالت الأونروا، في بيان اليوم الأحد، "مرّ أكثر من شهر منذ أن منعت إسرائيل دخول المساعدات والإمدادات التجارية إلى القطاع"، مشيرة إلى أن فرقها تواصل تقديم المساعدة بما تبقى لديها من إمدادات.



وطالبت "بإنهاء الحصار الإسرائيلي والسماح بعودة المساعدات الإنسانية إلى غزة".



وفي السياق، أعلن برنامج الأغذية العالمي إغلاق جميع المخابز الـ 25 التي يدعمها في غزة؛ بسبب نقص الوقود والدقيق، نتيجة الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع.